17 Ağustos Depremi Anıldı. 26. Yıldönümü Törenleri Yapıldı

DEPREM FELAKETİ ANILDI

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de gerçekleşen ve 7,4 büyüklüğünde olan Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce illerinde büyük yıkıma yol açtı. TBMM tarafından oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, bu depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 200 bin insan evsiz kaldı; 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkıldı. Depremden yaklaşık 16 milyon kişi farklı düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

17 Ağustos 1999 depreminin 26. yılı nedeniyle, depremin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir anma töreni gerçekleştirildi. Depremin ardından bir kısmı suyun altında kalan Kavaklı Sahili’nde yapılan etkinlik, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başladı. Saatler felaketin yaşandığı 03.02’yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, acıların 26 yıl geçmesine rağmen hala taze olduğunu belirtti. Tören, denize hayatını kaybedenlerin anısına karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

ŞEHİRLERDE SİZİ GRUP TÖRENLERİ

Depremden etkilenen Sakarya ve Yalova’da da anma törenleri düzenlendi. Acıyı yaşayanlar ve yakınlarını kaybedenler, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Sakarya’da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için bir anma programında sela okundu. Yalova, depremin en çok etkilediği illerden biri olduğu için burada da bir anma programı gerçekleştirildi. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği Yalova’da sessiz yürüyüşle başlayan etkinlik, 17 Ağustos Deprem Anıtı’nda sona erdi. Anıtı ziyaret edenler, deprem fotoğraflarının sergilendiği salonları gezdi. Ayrıca, Yalova Müftülüğü görevlileri Kur’an-ı Kerim ve dualar okudu. Saat 03.02’de yakınlarını kaybedenler, sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfilller bıraktı. Anma programına Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, ve Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel de katıldı.

İSTANBUL’DA ANMA ETKİNLİKLERİ

İstanbul’da depremde 454 kişi yaşamını yitirirken, Düzce ve Gölcük’ten hastanelere getirilen yaralılardan dolayı bu sayı 981’e yükseldi. İstanbul’da 1880 kişi yaralandı; 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar meydana geldi. 18 bin 162 konut orta ve ağır hasar nedeniyle oturulamaz hale geldi. İstanbul’da en çok zarar gören bölge Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yeri yıkılması ya da ağır hasar almasıyla dikkat çekti. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde, depremde ölenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve depremde yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı deprem anıtına karanfiller bırakıldı.