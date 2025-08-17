17 Ağustos Depremi Anıldı. Hayatını Kaybedenler Unutulmadı

17 AĞUSTOS DEPREMİ VE KAYIPLAR

17 Ağustos 1999 tarihinde, saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce illerinde büyük yıkıma yol açtı. TBMM tarafından 2010 yılında oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonunun raporuna göre, bu felakette 17 bin 480 kişi yaşamını yitirdi, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin insan evsiz kaldı; 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkıldı. Depremden yaklaşık 16 milyon insan değişik seviyelerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

26. YIL ANMA TÖRENİ

17 Ağustos 1999 deprem felaketinin 26. yıl dönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir anma töreni gerçekleştirildi. Deprem sonrası su altında kalan Kavaklı Sahili’nde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Felaketi anımsatan videoların gösterildiği törende, saat 03.02’de anıta çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşu yapıldı ve hayatını kaybedenler için dua edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gelişmelerin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu belirtti. Tören, denize hayatını kaybedenlerin anısına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

SAKARYA VE YALOVA’DA ANMA

Depremden etkilenen Sakarya ve Yalova illerinde de anma törenleri düzenlendi. Bu etkinliklere katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Sakarya’daki anma programında, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için sela okundu. Yalova’daki etkinlik ise, 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği kentte sessiz bir yürüyüş ile başladı. Yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak, 17 Ağustos Deprem Anıtı’nda sona erdi. Anma, burada düzenlenen etkinliklerle devam etti. Anıt içinde sergilenen deprem fotoğraflarının yer aldığı salonlar ziyaret edildi. Törende ayrıca deprem eğitimi sunumu yapıldı ve Yalova Müftülüğü görevlileri Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve dualar okudu. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde, yaşamını yitirenler için isimleri yazılı mermer bloklara karanfiller bırakıldı.

İSTANBUL’DAKİ ETKİLER

İstanbul’da depremin etkisiyle 454 kişi yaşamını yitirirken, Yalova, Düzce ve Gölcük’ten getirilen yaralılarla birlikte ölü sayısı 981’e yükseldi. Deprem sonucunda İstanbul’da 1880 kişi yaralanırken, 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar meydana geldi. 18 bin 162 konut, orta ve ağır hasar nedeniyle oturulamaz hale geldi. İstanbul’da en çok zarar gören yer ise Avcılar oldu. Bu ilçede 270 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yeri ağır hasar gördü. Saat 03.02’de yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, ölenlerin isimlerinin yer aldığı deprem anıtına karanfiller bırakıldı.