17 Ağustos Depremi Anma Töreni Yapıldı

DEPREMİN YILDÖNÜMÜ ANILDI

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkıma yol açtı. TBMM tarafından kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, bu depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. 43 bin 953 kişi yaralandı ve yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı. 66 bin 441 konut ile 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı, 16 milyona yakın kişinin değişik düzeylerde etkilendiği bu felakette, 285 bin 211 konut ile 42 bin 902 iş yerinde hasar kaydedildi.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

17 Ağustos 1999 depreminin 26. yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir anma etkinliği yapıldı. Deprem sonrası bir bölümü su altında kalan Kavaklı Sahili’ndeki etkinlik İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Tam saat 03.02’de, felaket anı için anıta çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve yaşamını yitirenler için dua edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze” dedi. Tören, denize hayatını kaybedenlerin anısına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

BAŞKA KENTLERDE DE TÖRENLER YAPILDI

Sakarya ve Yalova’da da deprem anma törenleri düzenlendi. Bu törenlerde acıyı yaşayanlar, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarını tutamadı. Sakarya’daki etkinlikte, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için sela okundu. Yalova’da ise gün içerisinde düzenlenen anma programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan yapılan sessiz yürüyüşle başladı. Yürüyüş, 17 Ağustos Deprem Anıtı’nda sona erdi ve burada deprem fotoğraflarının sergilendiği salonlar ziyaret edildi. Program, Yalova Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla devam etti. Saat 03.02’yi gösterdiğinde, yakınlarını kaybedenler sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfil bıraktı.

İSTANBUL’DAKİ ETKİLERİ

İstanbul’da 17 AĞUSTOS depreminde 454 kişi yaşamını yitirdi. Yalova, Düzce ve Gölcük’ten kente getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayı 981’e yükseldi. 1880 kişinin yaralandığı depremde, İstanbul’da 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar meydana geldi. 18 bin 162 konut, orta ve ağır şiddetteki hasar nedeniyle oturulamaz hale geldi. İstanbul’da yer alan en çok zarar gören bölge Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce insan yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü Avcılar’da, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar ve 3 bin 685 konut ile 461 iş yerinde hafif hasar kaydedildi.

Saatler 03.02’yi gösterdiğinde, depremin yarattığı kayıplar anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıta karanfiller bırakıldı.