17 Ağustos Depreminin 26. Yılı Anıldı

DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce gibi illerde büyük yıkıma yol açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kurulan Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Komisyonun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, bu depremde 17 bin 480 kişi yaşamını yitirdi, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkıldı. Depremden 16 milyona yakın kişi farklı şekillerde etkilendi ve 285 bin 211 konut ile 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

GÖLCÜK’TE ANMA TÖRENİ VE ETKİNLİKLER

17 Ağustos 1999 depreminin 26’ıncı yıl dönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde anma merasimi gerçekleştirildi. Deprem sonrası bir kısmı su altında kalan Kavaklı Sahili’nde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Felaketin hatıraları video gösterimleriyle paylaşıldı. Saat 03.02’yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “26 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze” dedi. Tören, denize hayatını kaybedenler için karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

Sakarya VE YALOVA’DA ANMA ETKİNLİKLERİ

Sakarya ve Yalova’da da depremin anısına etkinlikler düzenlendi. Depremin acısını yaşayanlar ve yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına hakim olamadı. Sakarya’da düzenlenen anma programında sela okundu. Yalova’da ise felaketin 26. yıl dönümü nedeni ile sessiz bir yürüyüş yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak 17 Ağustos Deprem Anıtı’nda sona eren yürüyüşün ardından etkinlik devam etti. Anıt içinde sergilenen deprem fotoğraflarının bulunduğu 03.02 ve 45 saniye salonları ziyaret edildi. Yapılan etkinlikte Yalova Müftülüğü görevlileri Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve dualar okudu. Saat 03.02’de, depremin kurbanları için vatandaşlar, sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfiller bıraktı.

İSTANBUL’DA DEPREMİN ETKİLERİ

Depremde İstanbul, 454 kayıp verdi ancak Yalova, Düzce ve Gölcük’ten hastanelere getirilen yaralılarla birlikte bu sayı 981’e ulaştı. 1880 kişinin yaralandığı İstanbul’da yaklaşık 41 bin konut ve iş yerinde hasar oluştu ve 18 bin 162 konut oturulamaz hale geldi. İstanbul’da depremden en fazla zarar gören yer ise Avcılar oldu; burada 270 kişi yaşamını yitirdi ve yüzlerce kişi yaralandı. Bölgedeki yıkılan veya ağır hasar gören konut ve iş yeri sayısı 1823 ile 326 olarak belirlendi. Saat 03.02’de depremde hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve isimlerin yer aldığı deprem anıtına karanfiller bırakıldı.