17 Ağustos Depreminin 26. Yılı Anıldı

DEPREMİN TARİHİVE ETKİLERİ

17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de ciddi hasarlara yol açtı. TBMM tarafından kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporu, bu depremde 17 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 43 bin 953 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaklaşık 200 bin insan evini kaybetti, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri tamamen yıkıldı. Deprem, 16 milyona yakın kişiyi çeşitli şekillerde etkilerken, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 işyerinde hasar tespit edildi.

ANMA TÖRENİ VE DUALAR

17 Ağustos 1999 depreminin 26. yıl dönümünde, Gölcük ilçesinde bir anma etkinliği düzenlendi. Depremin merkez üssü olan bölgede, etkinlik İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başladı. Felaketi anlatan videolarla hatırlatılan o anlarda, saat 03.02 olduğunda anıta çelenk konuldu, ardından saygı duruşu yapıldı ve depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 26 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu dile getirdi. Tören, denizde yaşamını yitirenler anısına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

YAŞANAN DUYGU DOLU ANLAR

Depremden etkilenen Sakarya ve Yalova’da da anma programları gerçekleştirildi. Felaketin acısını yaşayan insanlar, kaybettikleri yakınlarını hatırlarken gözyaşlarını tutamadı. Sakarya’daki etkinlikte, hayatını kaybedenler için sela okundu. Yalova’da düzenlenen anma programı, sessiz yürüyüşle başladı. Bu yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak, 17 Ağustos Deprem Anıtı’nda son buldu. Ayrıca, anıt içerisinde deprem dönemine ait fotoğrafların sergilendiği salonlar ilgiyle ziyaret edildi. Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler ile dualar okudu. Depremin olduğu anda, yakınlarını kaybedenler mermer bloklara karanfil bıraktı.

İSTANBUL’DA EŞİTSİZ ETKİLER

İstanbul’da deprem sonucunda 454 kişi yaşamını yitirirken, Yalova, Düzce ve Gölcük’ten hastanelere gelen yaralılarla bu sayı 981’e yükseldi. 1880 kişi yaralanırken, İstanbul’da 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar meydana geldi. Depremden en çok etkilenen yerlerden biri de Avcılar oldu. Bu ilçede 270 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Olumsuz etki yaşayan 1823 konut ve 326 iş yeri tamamen yıkıldı veya ağır hasar aldı. Saat 03.02’de depremde ölenler anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşundan sonra, isimlerin yazılı olduğu deprem anıtına karanfiller bırakıldı.