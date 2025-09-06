17 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 34 Kişi Yakalandı

Dolandırıcılıkla Mücadele Operasyonları Devam Ediyor

OPERSYON DETAYLARI AÇIKLANDI

Dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda, 17 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaşıyor.

34 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar yayınlayarak, internet uygulamaları aracılığıyla kumar oynatarak ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 kişiyi yakalıyor. Gerçekleştirilen operasyonda 225 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Yakalanan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 13’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI BELİRLENDİ

Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar, Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli olmak üzere Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’yi kapsıyor. Operasyonlarda, sosyal medya platformları aracılığıyla sahte “motosiklet” ilanları vererek vatandaşları dolandıran, internet işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurarak kumar oynatan ve internet siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi” ilanlarıyla dolandırıcılık yapan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturmalar başlatıldı.

EL GEÇİRİLEN MAL VARLIKLARI

MASAK raporlarına dayanarak, şüphelilerin sahip olduğu yaklaşık 225 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Bu kapsamda 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabı bu operasyonlar sırasında ele geçirildi.