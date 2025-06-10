178 Bin Başvuru, Kredi Kartı Zirvede

ŞİKAYET SAYILARINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, 2024 yılı içinde tüketiciler tarafından yapılan şikayet sayısı 178 bin 108 olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılına kıyasla yüzde 22 oranında bir azalma gösteriyor. Şikayetlerin en büyük kısmı kredi kartlarıyla ilgili gerçekleşti. 42 bin 228 kişi, kredi kartı işlemlerine dair şikayetle BDDK’ya başvurdu.

KREDİ KARTLARI VE DİĞER İŞLEMLER

Kredi kartları dışında, 28 bin 761 başvuru, mevduat ve katılım fonu işlemleri nedeniyle yapıldı. Bireysel kredilere ilişkin yapılan şikayet sayısı ise 26 bin 520 oldu. Diğer yandan, dolandırıcılık ile alakalı şikayetlerde bir artış görüldü. 2023’te 17 bin 780 olan bu sayı, 2024 yılında 19 bin 398’e yükseldi. Ticari krediler hakkında 7 bin 808, icra işlemleriyle ilgili 5 bin 787 ve kredili mevduat hesabı işlemleriyle de 4 bin 601 şikayet alındı.

GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

Şikayet miktarını geçmiş yıllarla kıyaslayacak olursak; 2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısı 210 bin 404 seviyesindeyken, 2023 yılında bu rakam yüzde 8,5 artarak 228 bin 334’e ulaştı. Bu veriler, bankacılık hizmetleriyle ilgili tüketici taleplerinin ve sorunlarının izlenmesi açısından önemli bir durum sergiliyor.