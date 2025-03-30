18 Yaşındaki Gence Ters Kelepçe Tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri cezaevine gitti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, birçok önemli konuya değindi.

EKREM İMAMOĞLU ZİYARETİ

“Sabah Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki köyündeydim. Şimdi Silivri’ye geldim. Bir bayram günü daha cezaevlerindeyiz. Parti olarak gözaltındaki öğrencilerin durumlarıyla ilgileniyoruz. Ben de 4 cezaevinde tutuklu olan gençlerle görüşeceğim. Biz Ankara’da bayramlaşma programından çekildik. Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşırdı, ama bu bayram bayram olmaktan çıktı. Milletimizle ve mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz.”

Özgür Özel, tutuklu olan gençlerin durumuna dikkat çekerek, “Burada tutulan genç arkadaşlarımızın hiçbir suçu yok. Binlerce öğrenci gözaltına alınıp 4 gün tutuldu. Toplantı-gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tutukladık diyorlar. Bunun 1 gün yatarı yok” ifadelerini kullandı.

TUTUKLU GENÇLERİN HUKUKSUZLUĞU

Özel ayrıca, gençlere yönelik kötü muameleye karşı çıkacağını belirtti: “Günü gelecek benim içişleri bakanım diyecek ki, bu gençlere ters kelepçe emrini kim verdi? Gençlere ters kelepçe takmanın, saatlerce aç bırakmaları, gençlere kötü muamele ve hakaretin peşine düşeceğiz. 40 kişiye, ‘size bu kadar su yeter’ diyeni, 18 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takanı, aç bırakanı, kötü muamele yapanı ve cinsiyetçi küfür edeni bulacağım.”

Özgür Özel, devletin bu tür hak ihlallerinden sorumlu olanları bulma konusundaki kararlılığını dile getirerek, “Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Sonsuza kadar takip ederim. Biz dava adamıyız. Ben şu ana kadar kimseyi geride bırakmadım, satmadım. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam” şeklinde konuştu.

MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU

Özgür Özel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: “Yoğun bakımda, durumu iyi stabil. Ailesinin korkacağı bir şey yok ama cezaevine gelebilecek durumu da yok. Bu durumda gerekli başvuruları da yapıyoruz.”