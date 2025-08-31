189 Milyon Tl Değerinde Mal Varlığı

SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Suç ve suçluyla mücadele durmaksızın sürüyor. Siber suçlar üzerine çalışan emniyet ekipleri, önemli bir operasyona imza attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyon doğrultusunda 189 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, 10 gün süren operasyonda 198 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bakan, “Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk. 49 şüpheli şahıs tutuklandı.” diye ekledi. Ayrıca, 10 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.

SUÇUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan operasyonlar sonucunda şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı, yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle ilgili reklamlar yaptıkları ve suç gelirlerini akladıkları tespit edildi. Aynı zamanda, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları, “araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov” gibi temalarla vatandaşları hedef aldıkları ve mobil bankacılık hesaplarına erişim sağladıkları belirlendi.

Operasyon, toplamda 19 il merkezi baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon gibi illerde yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmalar başlatıldı.

SANAL DÜNYADA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, operasyonları yürüten Valilikler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri, polis ve MASAK çalışanlarına teşekkür etti. “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” şeklinde konuşarak bu konudaki kararlılıklarını vurguladı.