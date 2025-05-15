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19.310 Motosiklet Acil Olarak Geri Çağrıldı

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ABD’DE ÖNEMLİ BİR GÜVENLİK GERI ÇAĞIRMA DUYURUSU

ABD, güvenlik açısından dikkate değer bir geri çağırma süreci başlattı. Toplamda 19.310 adet KTM, GASGAS ve Husqvarna marka arazi motosikleti, ön fren kaliperinde meydana gelen potansiyel çatlak riski nedeniyle acil bir şekilde geri çağrıldı. Bu sorun, fren sisteminin performansını olumsuz etkileyebileceği için potansiyel kazalara yol açma riski taşıyor.

YAPISAL ZAYIFLIK GÜVENLİK RİSKİ YARATIYOR

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, ön fren kaliperindeki bu yapısal zayıflığın frenleme gücünü azalttığı ve sürüş sırasında kontrol kaybına neden olabileceği belirtiliyor. Bu durum, motosiklet kullanıcıları ve çevredekiler için ciddi bir güvenlik riski anlamına geliyor.

ÜCRETSİZ MUAYENE VE ONARIM HİZMETİ

Geri çağrılan motosiklet sahiplerine, araçlarını hemen kullanmayı bırakmaları ve en kısa sürede yetkili bir GASGAS Motorcycles veya Husqvarna Motorcycles bayisine başvurarak ücretsiz bir muayene ve onarım randevusu almaları öneriliyor. Yapılacak kontrollerde, fren kaliperinde bir sorun olup olmadığı uzman teknisyenler tarafından tespit edilecek ve gerektiğinde ücretsiz onarım gerçekleştirilecek.

GERİ ÇAĞRILAN MODELLER NELERDİR?

Geri çağrılan motosiklet modellerinin listesi aşağıda verilen şekildedir:

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