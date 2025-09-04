19 Yaşındaki Gül, Savcı Kayhan’ı Öldürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İstanbul Çekmeköy’de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, daha önce husumetli olduğu Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bir restoranda yemek yerken boğazını keserek öldürüyor. Olay dün akşam saatlerinde meydana geliyor. Gül, savcıyla tartıştıktan sonra, tartışmanın büyümesi sonucu cinayeti işliyor.

TARTIŞMANIN SEBEPLERİ

Gül, cinayet öncesi olayın detaylarını ifadesinde açıklıyor. Geçmişteki bir alacak meselesi yüzünden savcıyla görüşmek istediğini söyleyen Gül, “Kayhan’la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim” diyor. İlk ifadesinin devamında, pişmanlık duyduğunu da dile getiriyor.

CİNAYET ANLAMIŞ

Gül, savcıyla birkaç kez konuşmasına rağmen alacaklarını alamadığını belirtirken, tartışmanın küfürleşme ile başladığını ifade ediyor. Gül, “O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum” diyor. İtişme sırasında yaşanan olaylar sonucunda kendisini savunma içgüdüsü ile Gül, Kayhan’ı bıçakladığını belirtiyor.

ALANDA YAKALANMASI

Cinayet sonrası ailesinin avukatı, Ercan Kayhan’ın katil zanlısı Mustafa Can Gül’ü liseye kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması konusunda kendisine nasihatte bulunduğunu aktarıyor. Gül, suçlamaların tamamını reddediyor ve olayı bir anda gelişen bir panik anı olarak ifade ediyor. Gözaltına alındıktan sonra jandarma ekiplerine teslim olduğunu da belirtiyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gül’ün ifadesi sırasında uyuşturucu veya alkol kullanıp kullanmadığına dair yöneltilen sorulara cevap verirken, “Ben bundan yaklaşık 1 sene öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum. Ancak şu an kullanmıyorum” diyor. Gül, olay öncesinde herhangi bir madde kullanmadığını ve bilincinin yerinde olduğunu vurguluyor.

TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Gül, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçuyla karşı karşıya kalıyor. Adli tıp süreci devam ederken, Gül’ün ifadesi birçok yönüyle dikkat çekiyor ve soruşturma süreci üzerinde yoğunlaştığı biliniyor.