19 Yaşındaki Yeni Transfers İstanbul’a Geldi

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş, savunma hattında genç bir isimle kadrosunu güçlendiriyor. Siyah-beyazlı ekip, Schalke 04’te forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut’un transferini gerçekleştirmek için anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILACAK

Beşiktaş, genç futbolcuyu sağlık kontrolleri ve resmi imza töreni için İstanbul’a çağırdı. Taylan Bulut, 19 yaşında ve geçtiğimiz günlerde, cuma günü 17.15 sıralarında İstanbul’a iniş yaptı.