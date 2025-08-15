Gündem

19 Yaşındaki Yeni Transfers İstanbul’a Geldi

19-yasindaki-yeni-transfers-istanbul-a-geldi

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş, savunma hattında genç bir isimle kadrosunu güçlendiriyor. Siyah-beyazlı ekip, Schalke 04’te forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut’un transferini gerçekleştirmek için anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILACAK

Beşiktaş, genç futbolcuyu sağlık kontrolleri ve resmi imza töreni için İstanbul’a çağırdı. Taylan Bulut, 19 yaşında ve geçtiğimiz günlerde, cuma günü 17.15 sıralarında İstanbul’a iniş yaptı.

ÖNEMLİ

Gündem

Antalya’da Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Kişi Tutuklandı

CHP'li belediye başkanı Muhittin Böcek'in yer aldığı yolsuzluk soruşturmasında, gözaltına alınan 17 kişiden 8'i mahkeme kararıyla tutuklandı.
Gündem

İstanbul’da Daltonlar Suç Örgütü İddianamesi Hazırlandı

Örgüt yöneticisi olarak yargılanan yedi kişi, 14 farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve uzun hapis cezaları ile adli para cezası talebiyle karşı karşıya.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.