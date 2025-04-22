19 Yıl Sonra Yakalandılar!

CİNAYETİ AYLARDIYAN ÇALIŞMALAR

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar neticesinde tam 19 yıllık bir cinayet aydınlatıldı. Güneysınır ilçesinde 11 Nisan 2006 tarihinde, kimliği belirsiz bir yakılmış kadın cesedi bulundu. Olayın açıklığa kavuşturulması için Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından hemen bir araştırma süreci başlatıldı.

2006 yılında kaybolan kişilere dair yapılan analizler sonucunda, bulunan cesedin, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp olarak aranan Y.Ö. isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Yapılan teknik takip ve incelemeler sonucunda Y.Ö.’nün, A.S. isimli erkek ve H.S. isimli kadın tarafından öldürüldükten sonra üzerine benzin dökülüp yakıldığı anlaşıldı. Bu gelişme sonrası, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kasten öldürme suçunun şüphelileri, olayın üzerinden 19 yıl geçtikten sonra yakalandı.

H.S. isimli kadın, olay delillerini gizlemekten dolayı yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. Ancak A.S., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanıp Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Bu olay, uzun yıllar süren bir cinayet soruşturmasının sonucunda adaletin yerini bulması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.