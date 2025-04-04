2 Kişi Entübe Edildi, Zehirlenenler Konuştu

BAYRAMDA TOPLU ZEHİRLENME: 648 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Bayramın 2. ve 3. günlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir dönercide yemek yiyen yüzlerce kişi zehirlenme belirtileri gösterdi. Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki işletmeden tavuk döner alan vatandaşlarda mide bulantısı, kusma ve şiddetli karın ağrıları görüldü. Toplam 648 kişi çeşitli hastanelere başvurarak tedavi altına alındı. Hastaların bir kısmı taburcu edilirken, Derince’de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

DÖNERCİ MÜHÜRLENDİ, NUMUNELER İNCELENİYOR

Şikayetlerin kaynağı olarak belirlenen işletme, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda yapılan incelemelerde, tavuk döner numunelerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi. İşletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dükkanın işletmecileri E.T. ve K.Y. tutuklandı.

ZEHİRLENEN VATANDAŞLAR DURUMU ANLATTI

Yasin Aydın, bayramın ikinci günü arkadaşlarıyla birlikte döner yedikten sonra zehirlendiğini belirterek, “3 arkadaş yemek yedik, birimiz hiç yiyemedi. Diğer arkadaşım evde hasta, mide ağrısından çıkamıyor. Ben de aynı şikayetleri yaşadım. Arkadaşımın kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı. Normalde sık sık burada yerdik, sanırım bayram öncesinden kalan eti kullandılar” dedi.

“2 KİŞİ ENTÜBE, HESAP SORULMALI”

Zehirlenme nedeniyle evinden çıkamayan Kayhan Dölcel, “Bayramın 3. günü döner yedim, gece tuvaletten çıkamadım. Hastane ana baba günüydü, saatlerce sıra bekledik. 2 kişi entübe olmuş, insanlar ölürse hesabını kim verecek? 3 kuruş kazanmak için bozuk mal satıyorlar” ifadelerini kullandı. Dölcel, hastanede çocukların bile kıvrandığını belirterek, “4 bin kişi yemek yemiş, resmen felaket yaşandı” diye ekledi.

ALMANYA’DAN GELENLER DE ZEHİRLENDİ

Songül Dölcel, Almanya’dan gelen akrabalarının da aynı dönercide yemek yedikten sonra zehirlendiğini söyledi: “Yeğenim karın ağrısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Başımıza gelince olayın vahametini anladık.”

BAYRAM ZİYARETİNDE ZEHİRLENDİLER

İnanç Çeçen ve babası Sinan Çeçen, bayram tatili için gittikleri Körfez’de yaşadıkları kabusu anlattı. İnanç Çeçen, “Döner yedikten saatler sonra kusmaya başladım. İstanbul’a döndükten sonra fenalaşınca tekrar hastaneye kaldırıldım, 3 gündür serum tedavisi görüyorum” dedi. Baba Sinan Çeçen ise, “600’den fazla insan etkilendi. Yetkililer denetimleri sıklaştırmalı” çağrısı yaptı.

SEKTÖRDEN UYARI: “TEMİZLİK VE TAZELİK ŞART”

Bölgede 16 yıldır dönercilik yapan Fırat Çiçek, yaşanan toplu zehirlenmeyle ilgili önemli uyarılarda bulundu: “Bayat et kullanımı, hijyen eksikliği veya ekipman temizliğinin yetersizliği buna yol açmış olabilir. Büyük işletmelerde kâr hırsı bazen gıda güvenliğini ikinci plana atabiliyor. Denetimlerin sıkı yapılması şart.” Çiçek, hızlı pişirme yönteminin zehirlenmeye yol açmayacağını, asıl sorunun hijyen ve tazelik olduğunu vurguladı.