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2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü, Ağır Yaralandı

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EDİRNE’DE 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK PENCEREDEN DÜŞTÜ

Edirne’nin Keşan ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, oyun oynarken dengesini kaybederek apartman penceresinden düştü. Korkutan kaza, öğle saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Örnek Evler Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

KÜÇÜK KIZ AĞIR YARALANDI

Kumsal B. adlı çocuk, düşme sonucu başını beton zemine çarptı ve ağır yaralandı. Yaralı çocuk, özel bir araçla en yakın sağlık kuruluşu olan Keşan Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

İSTANBUL’DAKİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Küçük kıza ilk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle İstanbul’daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne sevki gerçekleştirildi. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini aydınlatmak için incelemelerini sürdürüyor.

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