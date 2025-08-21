20 İl Merkezli Operasyon: 55 Kişi Gözaltında

iÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMALAR YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 il genelinde gerçekleştirilen büyük bir operasyonda “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis” suçları kapsamında 55 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, bu şüphelilerden 23’ünün tutuklandığını ve 14’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.

ŞÜPHELİ DURUMLARIN İHBARI ÖNEMLİ

Operasyon sonucunda birçok dijital materyal elde edildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, “Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.” çağrısında bulundu. Bu tür ihbarların öneminin altını çizen Yerlikaya, toplumun güvenliğini sağlamak için gereken adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.