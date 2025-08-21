Gündem

20 İl Merkezli Operasyon: 55 Kişi Gözaltında

iÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMALAR YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 il genelinde gerçekleştirilen büyük bir operasyonda “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis” suçları kapsamında 55 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, bu şüphelilerden 23’ünün tutuklandığını ve 14’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.

ŞÜPHELİ DURUMLARIN İHBARI ÖNEMLİ

Operasyon sonucunda birçok dijital materyal elde edildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, “Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.” çağrısında bulundu. Bu tür ihbarların öneminin altını çizen Yerlikaya, toplumun güvenliğini sağlamak için gereken adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Milas’ta Kaybolan Çocuklar Kurtarıldı

Milas'ın Ören açıklarında alabora olan teknede kaybolan iki çocuk kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’la Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa lideri Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki liderin görüşmesinde çeşitli konular ele alındı.

