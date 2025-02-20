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20 Şubat’ta Kar Tatili Olan İller!

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ÜLKE GENELİNDE ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca Türkiye genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski konusunda uyarılarda bulunuyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitim durduruldu. Bu durumdan etkilenen iller arasında kar tatili ilan edilenler yer almakta.

IDARE İZİNLERİ VE AÇIKLAMALAR

Bazı illerde hamile ve engelli kamu çalışanları için idari izin kararı alınmış durumda. Ayrıca, valilikler kamu kurumlarında çalışan belli gruplara da izin verilebileceği bilgisini kamuoyuna duyurdu. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceğini, ayrıca buzlanma riskinin oldukça yüksek olduğunu da vurguladı.

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