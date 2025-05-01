20 Yaşındaki Aysun Candan Vuruldu! H.A. Gözaltına Alındı

OĞLUNA ATEŞ AÇILDI

İzmir’in Beydağ ilçesindeki Eğridere Mahallesi’nde, 20 yaşındaki Aysun Candan, babası İbrahim Candan ile birlikte yaşadığı tek katlı evde bulunduğu sırada, belirtilere göre bir kişi tarafından pencereden tabancayla ateş açıldı. Tüfek mermilerinin isabet etmesi sonucu Candan ağır yaralandı.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM GÖNDERİLDİ

Babası İbrahim Candan’ın durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ne yazık ki, Candan’ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Aysun Candan’ın cenazesi, savcılığın inceleme işlemlerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olayla ilgili genç kadının eski sevgilisi olduğu öne sürülen H.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.