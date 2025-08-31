20 Yaşındaki Genç, Eyüpsultan’da Öldürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Dün saat 23.00 sıralarında, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi’nde, 20 yaşındaki Mertcan Acar, Rüzgarlı Sokak’ta yürüdüğü sırada kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayın gürültüsünü duyan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMAYAN HASTA

Ambulans ile hastaneye sevk edilen talihsiz genç, sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Olay anına tanıklık eden Efe Çömen, “Arkadaşımla yolda yürüdüğüm sırada parka doğru giderken iki kişi geldi. Beyaz tişörtlü biri geldi, iki el ateş ettiler. Ardından silah sesleri, bağırma ve küfür sesleri yükselmeye başladı. Biz hemen binanın içine girdik. Onlar kaçtı, biz de vurulan kişinin yanına gittik. Saldırganlar iki kişiydi. Bir tanesi beyaz tişörtlüydü ve yüzünde maske vardı. Sonrasında ben aşağıya doğru koşmaya başladım. Arkadaşım ve ben yaralının bacağını sardık” şeklinde ifade etti. Olayın faillerinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.