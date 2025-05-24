“200 Bin Lira İçin Öldürdüm!”

ŞOK EDİCİ CİNAYETİN DETAYLARI

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 19 Mayıs’ta meydana gelen korkunç cinayet, Türkiye’yi derinden etkiledi. Remzi Sati (49) ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati’nin yanmış olan kamyonetinde cansız bedenleri bulundu. Olayın ardından yürütülen soruşturma, katilin itirafıyla bambaşka bir boyut kazandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı titiz araştırmalar sonucunda, şüpheli Ali Mert İ.’nin baba ve oğlunu 200 bin liralık alacak meselesi yüzünden öldürdüğünü itiraf etti. İşte olayın arka planı ve soruşturmada yaşanan son gelişmeler.

19 MAYIS’TAKİ VAHŞET

19 Mayıs sabahı, Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Kuşburnu Mahallesi’nde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde olduğu ihbarıyla jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati’nin cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun elleri telle bağlanmışken, aracın benzin ve kolonya ile ateşe verilmesi dikkat çekti. Ayrıca, Muhammed’in ayakkabılarının 150 metre uzaklıkta bulunması ve olay yerinde 7 adet boş mermi kovanının tespit edilmesi, cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi.

KATİLDEN ŞAŞIRTAN İTİRAF

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, JASAT ekipleri 735 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini analiz ederek önemli bulgulara ulaştı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden biri olan Ali Mert İ. (25), cinayeti üstlendi ve ifadesinde şu sözleri dile getirdi: “Remzi Sati’den 200 bin lira alacağım vardı. Konuşmak için baba ve oğlunu Kuşburnu Mahallesi’ne çağırdım, tartışma sonucunda onları tabancayla vurup delilleri yok etmek için kamyoneti yaktım.”