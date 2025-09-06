Gündem

200 Metrelik Uçurumda Hayat Kaybettikleri

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Artvin iline bağlı Şavşat ilçesinde yürek burkan bir kaza gerçekleşti. Yavuzköy yayla yolunda, Şavşat İl Özel İdaresi’nde iş makinesi operatörü olarak görev yapan Şakir Kör’ün (41) kullandığı kamyon, iddialara göre freninin boşalması nedeniyle yaklaşık 200 metrelik bir uçuruma düştü.

OLAY YERİNE ACİL HİZMETLER GÖNDERİLDİ

DHA’dan edinilen bilgilere göre, kazanın ardından çevredeki kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrasında, kazada yer alan Nilgün Topçu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olan sürücü Şakir Kör ise ambulansa binmek üzere taşındığı sırada yolda hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili olarak resmi bir soruşturma süreci başlatıldı.

