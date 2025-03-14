2024’te Kamu Harcamaları Yüzde 40 Arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 13 Mayıs 2024 tarihinde kamuda tasarruf paketini duyurdu. Ancak resmi rakamlara göre kamu harcamalarında gerçekten de bir tasarruf sağlanıp sağlanmadığı sorgulanıyor. Resmi veriler, harcamaların hızla yükseldiğini gösteriyor. Ekonomist Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz’ın bütçe analizi, kamu giderlerinde azalma beklenirken aksine artış yaşandığını ortaya koyuyor. Yılmaz, 2024 yılı süresince kamu harcamalarında dikkate değer bir düşüş olamadığını belirtiyor. Aksine, belirli harcama kalemlerinde rekor seviyelere ulaşılmış durumda.

taşıt giderlerinde büyük artış!

Kamu taşımacılık giderleri, 2024 yılının ilk üç ayında 2,1 milyar TL iken, yıl sonuna gelindiğinde bu rakam yaklaşık 4 kat artarak 10,3 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle taşıt alımları dikkat çekiyor. Yılın ilk yarısında 231 milyon TL harcama yapılırken, ikinci yarıda bu rakam 7,5 milyar TL’ye kadar fırladı. Araç alımlarının yanı sıra onarım giderleri de arttı. Yılın başında 855 milyon TL ayrılan taşıt onarım bütçesi, yılın son çeyreğinde 2,3 milyar TL’ye yükseldi.

haberleşme giderleri iki katına çıktı

Kamu kurumlarının haberleşme giderleri, 2024 yılı boyunca 2,5 kat artış gösterdi. Yılın ilk çeyreğindeki 2,2 milyar TL’lik haberleşme harcamaları, yılın son çeyreğinde 8,1 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca, kırtasiye ve baskı harcamaları 4 katına, lojman ve sosyal tesis harcamaları ise 6 katına çıktı.

enerji giderleri bütçeyi zorluyor

Kamunun en önemli gider kalemlerinden bir diğeri enerji oldu. Tasarruf edilmesi gereken alanlara ayrılan bütçenin yarısından fazlası enerji giderlerine harcandı. 2023-2024 karşılaştırmasında, kamu harcamalarındaki genel artış oranı yüzde 40 olarak kaydedildi. Enerji giderleri yüzde 20 artış gösterirken, taşıt kiralama, kırtasiye ve haberleşme gibi diğer kalemlerdeki artış oranları ise çok daha yükseklere ulaştı.

tasarruf halkaya, harcama kamuya

Sonuç olarak, tasarruf önlemleri kamu maliyesinde kayda değer bir azalmaya yol açmadı. 2023’ten 2024’e taşıt kiralama ve onarım giderleri yüzde 136, haberleşme giderleri ise yüzde 100 oranında arttı. Bu durum, enflasyonla mücadelenin yükünü halkın omuzlarına bindirirken, kamu harcamalarındaki artış devam ediyor. Gelir dağılımında adaletin sağlanmaması ve harcamaların yeterince denetlenmemesi, kamu bütçesi üzerine ek bir baskı yaratıyor.