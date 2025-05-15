2025-2026 Eğitim Takvimi Yayımlandı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ DUYURULDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından imzalanan “2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu genelge tüm illere ulaştı. Genelgeye göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılına 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

OKULLARDA BİRİNCİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlangıcında, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıfları da dahil olmak üzere pansiyonda kalacak öğrencilerin, yeni eğitim ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEMİN SONU

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve eğitim öğretim dönemi 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlıyor ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.