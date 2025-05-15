2025-2026 Eğitim Yılı Takvimi Açıklandı

YENİ EĞİTİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yayımlanan “2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” başlıklı genelge, bütün illere ulaştırıldı. Bu takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları yeni eğitim ve öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

OKULLARDA DÖNEMİ BELİRLEYEN TARİHLER

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü son bulacak. 2025-2026 eğitim döneminde, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

ARA TATİL TARİHLERİ DUYURULDU

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında planlandı. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİ

İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi sona erecek. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.