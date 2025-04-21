2025 İlk Çeyrek Satış Verileri Açıklandı

PİYASA VERİLERİYLE SATIŞ TRENDLERİ AÇIKLANDI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars yılın ilk çeyreğine ait ikinci el otomobil satış trendlerini derlediği piyasa verileriyle paylaştı. Bu dönemde B, C, D segmentleri ve SUV kategorisinde en çok satılan marka ve modeller değerlendirildi. Satışlarda en fazla tercih edilen markalar Renault, Volkswagen ve Fiat oldu. Segmentler arasında yapılan kıyaslamada C segmentinin yüzde 51’lik satış oranı ile ilk sırada yer aldığı gözlemlendi. İkinci el otomobil pazarında, C segmentinde en çok satılan otomobiller ise Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla olarak belirlendi. C segmentinin toplam satışlardaki üstünlüğünde ise yakıt ekonomisi, geniş iç hacmi ve aile kullanımı için uygun olmasının etkili olduğu görüldü.

B SEGMENT OTOMOBİLLERİN ÖNE ÇIKAN AVANTAJLARI

B segment ikinci el otomobiller arasında ise en fazla satış yapılan modeller Renault Clio, Volkswagen Polo ve Hyundai i20 olarak dikkat çekiyor. Kompakt yapıları ile düşük yakıt tüketimi, şehir içi kullanım avantajları ve makul fiyat seviyeleriyle öne çıkıyorlar. D segmentinde ise Volkswagen Passat öne çıkarken, Skoda Superb ve BMW 320 gibi geleneksel modeller de satışlarda yer aldı. Yılın ilk çeyrek verileri, geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda az da olsa bir artış yaşandığını gösteriyor. D segmentinin istikrarını devam ettirdiği ve konfor, geniş iç hacim ile uzun yol performansının orta üst sınıfa olan ilgiyi nasıl canlı tuttuğu gözlemleniyor.

SUV SEGMENTİNDEKİ TERCİHLER

SUV segmentinde ise Nissan Qashqai, Dacia Duster ve Volkswagen Tiguan en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Ayrıca, SUV segmentinde önceki yılın aynı dönemine göre satışlarda adet bazında artış kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, son dönemde ikinci el otomobil pazarında ekonomik ve yakıt tasarrufu sağlayan modellerin tercih edilme oranının arttığını belirtti. Gözelekli, “C segmenti, geniş iç hacmi, aile kullanımı için uygunluğu ve çok yönlü kullanım imkanı sayesinde hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor ve pazardaki liderliğini sürdürüyor. Bununla birlikte gelişen teknolojiyle birlikte C segmenti araçların donanım seviyelerinin yükselmesi, bu segmentin cazibesini daha da artırıyor” şeklinde değerlendirme yaptı.