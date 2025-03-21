2025’in En Ucuz Otomobilleri Listesi

2025 YILI OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

2025 Mart ayında Türkiye’de yeni otomobil almak isteyenler için en uygun fiyatlı 19 modelin güncel fiyat listesi hazırlandı. Şehir içinde kullanıma uygun, ekonomik ve kompakt araçlar, alıcıların dikkatini çekiyor. Aralarından Hyundai i10, Fiat Egea ve Kia Picanto gibi modeller, uygun fiyat seçenekleriyle öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, elektrikli araç segmentinde BYD Dolphin ve Togg T10X gibi modeller, çevre dostu alternatifler arayan tüketiciler için cazip fırsatlar sunuyor. İşte detaylar…

EN UYGUN FİYATLI MODELLER

1- Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump Fiyatı: 975.000 TL

2- Fiat Egea 1.4 Fire Easy Benzinli 95 HP Fiyatı: 984.900 TL