2025 Martı Scooter Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

ELEKTRİKLİ SCOOTER’LAR VE GÜNCEL FİYATLAR

Elektrikli scooter’lar, son dönemlerde şehir içi ulaşımda en popüler araçlar arasında konumlanıyor. Parklar, caddeler ve sahil yollarında sıkça görülen bu araçlar, hem çevreci hem de elverişli bir alternatif oluşturuyor. Özellikle Martı scooter kiralama hizmeti, kullanıcıların ilgisini sürekli olarak çekiyor. İzmir Haber sitesi Son Mühür’ün haberine göre, 2025 yılı itibarıyla Martı scooter fiyatları hakkında bilgilere ulaşmak mümkün.

2025 YILI MARTI SCOOTER FİYATLARI

Martı scooter fiyatlandırması, kullanım süresine göre değişiklik gösteriyor. Açılış ücreti 7,99 TL olarak belirlenmişken, dakikalık ücretlendirme ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:

– Açılış: 7,99 TL

– 1 dakika: 15,98 TL

– 5 dakika: 39,95 TL

– 15 dakika: 119,85 TL

– 30 dakika: 239,70 TL

– 60 dakika: 479,40 TL

Martı’nın sunduğu bir diğer ulaşım alternatifi elektrikli mobiletlerdir. Scooterlarla benzer bir fiyatlandırma politikası izleyen Martı, mobiletlerin açılış ücretini 10,39 TL olarak belirliyor. Mobilet ücretleri 2025 yılı itibarıyla şöyle:

– 1 dakika: 15,98 TL

– 5 dakika: 47,94 TL

– 15 dakika: 127,84 TL

– 30 dakika: 247,69 TL

– 60 dakika: 487,39 TL

MOPED FİYATLARI VE KULLANIM DETAYLARI

Martı’nın sunduğu bir diğer ulaşım seçeneği mopedlerdir. Scooter ve mobiletlere oranla daha yüksek fiyatlandırılan mopedler için 2025 yılı itibarıyla belirlenen ücretler şunlardır:

– Açılış: 9,99 TL

– 1 dakika: 19,98 TL

– 5 dakika: 49,95 TL

– 15 dakika: 149,85 TL

– 30 dakika: 299,70 TL

– 60 dakika: 599,40 TL

ÖDEME YÖNTEMLERİ VE HİZMET AĞI

Martı araçlarını kiralamak için öncelikle Martı uygulamasını indirerek kayıt oluşturmak gerekiyor. Ödeme yöntemleri arasında banka kartı, kredi kartı ve Martı cüzdanı seçenekleri mevcut. Kullanım süresi sona erdikten sonra ödeme tahsil ediliyor. Başlangıçta yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir’de hizmet veren Martı, günümüzde Türkiye’nin birçok şehrinde erişilebilir hale gelmiş durumda. Kullanıcı taleplerine bağlı olarak hizmet ağı sürekli olarak genişliyor. Martı scooter’lar, 250 W motor gücüne sahip olup maksimum 25 km/s hız yapabiliyor. Güvenlik açısından en uygun hız limiti ise 18 km/s olarak belirlenmiş. Martı’nın mevcut filosu tamamen yerli üretim olan Anadolu 1 modelinden oluşuyor.