2025 Milletvekili Maaşları ve Artış Oranları

YÜKSEK ENFLASYON VE EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ

Türkiye’de etkili olan yüksek enflasyon, milyonlarca emeklinin alım gücünü her geçen gün azaltırken, emekli maaşlarındaki büyük artışlar toplumsal tepkilere neden oluyor. TÜİK tarafından 3 Ocak’ta yapılan açıklamada enflasyon farklarıyla birlikte milletvekillerinin maaşlarında yüzde 15,75’lik bir artışa gidildi. 2025 yılının temmuz ayı itibarıyla güncel milletvekili maaşı 196,775 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda milletvekili maaşı, 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin 8,9 katına denk geliyor ve Türkiye, Avrupa ülkeleri karşısında büyük bir farkla öne çıkıyor.

AVRUPA ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRMA

Avrupa’daki bazı ülkelerdeki asgari ücret ve milletvekili maaşları arasındaki oranlara bakıldığında, durum oldukça dikkat çekici. Yunanistan’da bu oran 5,9 kat, Birleşik Krallık’ta 4,6 kat, Belçika ve Fransa’da 4,3 kat, Hollanda’da 4,1 kat, İsveç’te 3,6 kat ve İspanya’da 2,6 kat olarak görülüyor. Bu karşılaştırma, Türkiye’nin önemli bir farkla Avrupa’nın gerisinde kalmadığını gösteriyor.

EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI

Gerçekleşen zammın milletvekili emeklilerini de etkilediği belirtiliyor. İki yıl boyunca milletvekilliği yapmayı başaranların, yaş ve prim gün sayısı şartlarını yerine getirmeleri durumunda alacakları emekli milletvekili maaşı 2025 yılı itibarıyla 123 bin 759 TL olacak. Milletvekili emeklileri, böylelikle 14 bin 469 TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığının 8,55 katı tutarında maaş alma hakkına sahip. Ayrıca, milletvekillerine ödemeler üç ayda bir toplu biçimde yapılırken, telefon faturaları gibi bazı harcamaları ise ücretsiz olarak karşılanıyor. Hak sahibi milletvekilleri, hem milletvekili maaşını hem de emekli vekil maaşını alabiliyor.