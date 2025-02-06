2025 ÖSYM Sınav Takvimi Yayınlandı

2025 YILI SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 yılı ÖSYM sınav takvimi nihayet açıklandı. Bu takvim, adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve hazırlık süreçlerini düzenli bir şekilde yürütmeleri açısından büyük bir öneme sahip. ÖSYM tarafından belirlenen 2025 sınav takvimi ve bu sınavlarla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ VE YÖKDİL TARİHLERİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre, üniversite hayali kuran adayların beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın tarihleri de açıklandı. Ayrıca, akademik kariyer planlayan veya yabancı dil bilgisini belgelemek isteyenler için Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) iki kez yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen adayların katılacağı MSÜ, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Yabancı dil bilgisini ölçen YDS iki kez düzenlenecekken, ön lisans eğitimini lisansa geçiş yapmak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz 2025’te yapılacak. Tıp alanında uzmanlık eğitimi almak isteyenler için Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 23 Mart 2025 tarihinde, başvurular ise 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Akademik personel olmayı amaçlayanlar veya lisansüstü eğitim gerçekleştirmek isteyenler için ALES, 2025 yılı içinde üç kez düzenlenecek.

SINAV HAZIRLIĞINA BAŞLANGIÇ

Sınav takviminin duyurulmasıyla beraber adaylar için hazırlık süreçleri de başlamış durumda. Düzenli ve planlı çalışmak, sınavlara hazırlıkta büyük bir katkı sağlıyor. Adayların sınav konularına hakim olması, bol miktarda soru çözmesi ve deneme sınavlarına katılması, başarı sağlamaları açısından önemli bir etken haline geliyor. Ayrıca, zaman yönetimi becerilerini geliştirmek ve sınav stresini kontrol altında tutmak da sınav başarısını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesini ziyaret ederek sınavlarla ilgili tüm detaylara ulaşabilir. Sınavlara katılacak olan her bir adaya başarılar dileriz!