2025’te Evleneceklere Büyük İndirimler Geliyor

HÜKÜMETTEN GENÇ ÇİFTLERE DESTEK ADIMLARI

2025’i “Aile Yılı” olarak ilan eden hükümet, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik sunduğu destekleri artırıyor. Faizsiz 150 bin TL’lik finansman desteğinin ardından, mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve ulaşım sektörlerinde büyük indirim kampanyaları hayata geçiriliyor.

MOBİLYADA BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel sektör iş birliği ile ev kuracak olan çiftleri desteklemek için önemli adımlar atıyor. Mobilya sektöründe yüzde 35’e varan indirimler uygulanacakken, züccaciye ve küçük ev aletlerinde ise indirim oranı yüzde 50’ye kadar çıkıyor. Düğün paketleri ise 80 bin TL’den başlayacak şekilde düzenleniyor.

DÜĞÜN PAKETLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, düğün paketlerinin “Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı” içereceğini belirterek, “Düğün paketleri 80 bin TL ile 195 bin TL arasında olacak. Tüm üyelerimiz genç çiftler için kampanyaya katılacak” açıklamasında bulundu. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan ise, düğün sezonunun Nisan ayında açılacağını ve bu dönemde yüzde 35 indirimle destek vereceklerini ifade etti.

ZÜCCACİYE SEKTÖRÜNDE ÇEYİZ ŞENLİĞİ

Züccaciye sektöründe gerçekleştirilecek “çeyiz şenliği” kampanyası, 15 Nisan’da başlayacak. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, “Bir hafta sürecek etkinlikte yüzde 50’ye varan indirimler olacak. Black Friday tarzı bir çalışma hedefliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

AİLELER İÇİN ULAŞIMDA FIRSATLAR

Bu destekler yalnızca ev eşyasıyla sınırlı değil. Şehirlerarası otobüs firmaları, aile olduklarını belgeleyen 2 ila 4 yolcuya yüzde 40’a kadar indirim sunacak. Türk Hava Yolları ise yurt içi uçuşlarda yıl sonuna kadar geçerli olan yüzde 15 indirim kampanyasını başlattı.