2025 Yılda ABD’de En Çok Çalınan Araçlar

2025 YILINDA ÇALINTI ARAÇ SAYISI BÜYÜK DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

National Insurance Crime Bureau verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2025 yılında toplam 659 bin 880 çalıntı araç vakası bildirildi.

BU YIL HIRSIZLIK OLAYLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Yaşanan bu ciddi düşüşe rağmen, ülkede her 48 saniyede bir aracın çalındığı kaydedildi.

EN SIK HEDEF ALAN MARKA VE MODELLER

Geçtiğimiz yıl, ülke genelinde hırsızların en çok hedef aldığı araç modeli Hyundai Elantra oldu ve bu model 21 bin 732 vakayla lider konumda yer aldı. Bu modeli takip eden diğer araçlar arasında Honda Accord ve Hyundai Sonata bulunuyor. Geçmişte çalınması kolay olarak bilinen Hyundai ve Kia marka araçların hırsızlık oranı, üst üste üçüncü yılında da düşüş gösterdi.

Çok satan diğer modeller arasında Ford F-150 ve Chevrolet Silverado’nun da çalınan araçlar arasında önemli bir paya sahip olduğu görüldü.

EYALETLERDE HIRSIZLIK VERİLERİ

Eyaletler bazında incelendiğinde, 136 bin 988 çalıntı araç bildirimiyle Kaliforniya ilk sırada yer almakta. Bu durumu Teksas ve Illinois takip ediyor. En büyük düşüş ise yüzde 39’luk oranla Washington’da kaydedilirken, hırsızlık olaylarının büyük metropollerde yoğunlaşmaya devam ettiği belirtiliyor.

EN ÇOK ÇALINAN 10 ARAÇ LİSTESİ

Hyundai Elantra – 21 bin 732

Honda Accord – 17 bin 797

Hyundai Sonata – 17 bin 687

Chevrolet Silverado 1500 – 16 bin 764

Honda Civic – 12 bin 725

Kia Optima – 11 bin 521

Ford F-150 – 10 bin 102

Toyota Camry – 9 bin 833

Honda CR-V – 9 bin 809

Nissan Altima – 8 bin 445

