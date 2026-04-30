galatasaray-okan-buruk-ile-yola-devam-ediyor

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk için kesinleşen bir durum var. Bu sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan Buruk, yeni sezonda da görevine devam edecek.

SEZON SONUNA GÖRE HAREKET

Buruk, gelecek sezon takımın başında yer alacağını dile getirdi. 52 yaşındaki teknik direktör, “Önümüzde 3 maçımız kaldı; bu nedenle şampiyonluk kutlamalarını sezon bitimine saklamalıyız. Şu anda önceliğimiz zorlu Samsunspor maçı.” şeklinde konuştu.

DÜŞÜNCELERİMİZ SAHADA

Buruk, bir derbi maçı hakkında yaptığı açıklamada ise, “Biz sahada konuşur, cevabımızı orada veririz. Derbileri kazanmak şampiyonluk mesajı verir.” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkanımız, yönetimimiz ve oyuncu kadromuzla muhteşem bir aile olduk. Başkanımız ve yönetimimiz her konuda destek; gelecek sezon da çalışmam konusunda anlaşmaya vardık.”