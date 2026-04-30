İngiltere Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tuttu

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTUYOR

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde tutma kararı aldığını açıkladı.

Banka, Orta Doğu’daki artan savaşın enerji maliyetlerinde yarattığı sert yükseliş ve artan enflasyon baskısına rağmen, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75 oranında sabit bıraktı.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Faizin sabit kalması kararının 1’e karşı 8 oyla alındığı belirtilirken, sadece Başekonomist Huw Pill’in faiz artırımı yönünde oy kullandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Ortadoğu’daki savaşın enerji arzını ve ulaşım sistemlerini kötü etkilediği, bu durumun da hane halkı yakıt giderlerini artırdığı kaydedildi.

YÜKSEK ENFLASYONA KARŞI KALICI ADIMLAR ATILACAK

Banka, yayınladığı açıklamada para politikasının küresel enerji fiyatlarını doğrudan etkileyemeyeceğini ancak yüksek enflasyonun ekonomide kalıcı hasar bırakmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

BOE’NİN FAİZ POLİTİKASI

İngiltere Merkez Bankası, 2024 yılının ortasından bu yana toplamda 6 kez faiz indirimine gitmiş ve en son olarak aralık ayı itibarıyla bu yönlü bir adım atmıştı.

İNGİLTERE’DE ENFLASYON HEDEFİ

İngiltere’de enflasyon, akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle şubat ayı tahminlerini aşarak yüzde 3,3 seviyesine yükseldi. Banka, enflasyonun yılın ilerleyen dönemlerinde daha da tırmanabileceği konusunda uyarıda bulundu ve durumu dikkatle izlediğinin altını çizdi. Ayrıca, enflasyonu orta vadede yüzde 2’lik hedefe ulaştırma konusundaki kararlılığını yineledi.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİ ERKEN

BoE Başkanı Andrew Bailey, son günlerde finans piyasalarına yönlendirdiği mesajda, Orta Doğu’daki savaşın süresi ve ekonomik etkileriyle ilgili belirsizlikler devam ederken, faiz artırma beklentilerinin “erken” olduğunu vurguladı.

İngiltere, G7 ülkeleri arasında en yüksek politika faizi oranına sahip olan ülke olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle ekonomik görünümde zayıflama belirtileri gözlemleniyor. Uluslararası Para Fonu, bu savaşın etkisi sebebiyle İngiltere’nin 2026 yılı büyüme tahminini, büyük sanayi ülkeleri arasında en sert düşüşle yüzde 1,3’ten yüzde 0,8’e düşürdü.