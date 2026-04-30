Fenerbahçe’de Adaylık Sorusu Üzerine Aziz Yıldırım Açıklama Yaptı

Eski başkan Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin seçim süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmeler dikkat çekiyor. Adaylık konusundaki meraklar ise artmaya devam ediyor.

KİM ADAY KİM DEĞİL, HERKESİ BİR GÖRELİM

Yıldırım, bir medya kuruluşuna verdiği özel söyleşide, “Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, “Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız” dedi.

HİÇ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM

Yıldırım, “Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım” sözlerini de ekleyerek, “Hiç kimseyle görüşmedim, kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim” diyerek mevcut durumunu net bir şekilde ortaya koydu.