Fenerbahçe’de Adaylık Sorusu Üzerine Aziz Yıldırım Açıklama Yaptı

Eski başkan Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin seçim süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmeler dikkat çekiyor. Adaylık konusundaki meraklar ise artmaya devam ediyor.

KİM ADAY KİM DEĞİL, HERKESİ BİR GÖRELİM

Yıldırım, bir medya kuruluşuna verdiği özel söyleşide, “Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, “Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız” dedi.

HİÇ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM

Yıldırım, “Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım” sözlerini de ekleyerek, “Hiç kimseyle görüşmedim, kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim” diyerek mevcut durumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Gündem

İngiltere Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tuttu

İngiltere Merkez Bankası, küresel piyasalardaki beklentilere paralel olarak faiz oranını sabit tutma kararı aldı.
Gündem

Yeni Dönem: Müşteri Deneyiminde İnsan ve Teknoloji Dengesi

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği, müşteri deneyimi alanındaki emek ve bilgi birikimini ön plana çıkarmak için yeni bir kampanya başlattı.
Gündem

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Görevden Alındı

Konyaspor-Fenerbahçe maçında stadyum üzerindeki askeri uçuşlar sonrası Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı. Milli Savunma Bakanlığı, disiplinin önemini vurguladı.
Gündem

Tümgeneral Mete Kuş Görevden Alındı Açıklama Geldi

Konyaspor–Fenerbahçe maçındaki helikopter ve F-16 uçuşları sonrası Tümgeneral Mete Kuş'un görevden alındığı açıklandı. Disiplinin önemi vurgulandı.
Gündem

mRNA Aşı Teknolojisi Kanser Tedavisinde Yeni Umutlar Sunuyor

Yeni bir araştırma, mRNA kanser aşılarının etkinliğini artıran ve tümörlere karşı gizli bir bağışıklık mekanizmasını harekete geçiren bir hücre yolunu ortaya çıkardı.