2025 Zamlarıyla Emekli Maaşları Arttı

2025’TE MEMURLARA ZAM

2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye göre, 2025’in Ocak-Haziran döneminde memurlar %6 zam alıyor. 2024’ün Temmuz-Aralık döneminde enflasyon %10’u aştığı takdirde ise, belirlenen tutar enflasyon farkı olarak memurlara ödenecek. Bu gelişmeler doğrultusunda, memurların 2025 Ocak maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklanan zam ve enflasyon farkı ile birlikte %11,54 zamlı bir şekilde hesaplanıyor.

SOSYAL YARDIMLARDA DA ARTIŞ

Sosyal yardımlara da memur maaş artışı ile birlikte zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur’lular için 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseliyor. Öte yandan, vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisinin en düşük memur emeklisi maaşı da 17.587 TL’den 19.617 TL’ye çıkıyor. Vefat eden sigortalı Emekli Sandığı’ndan gelen maaşlar da buna dâhil ediliyor.

ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ

Memur maaşları her ayın 15’inde işleme girdiği için, 14 günlük sürede zam farkı oluşuyor. Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkının ise Şubat ayının başlarında hesaplara yatırılması bekleniyor. Zam farkı ödeme tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.