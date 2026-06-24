2026 2. Dönem Karne Görüşü Örnekleri: İlkokul, Ortaokul, Lise İçin Kısa Uzun, Motive Edici Sözler

Öğretmenler, yaklaşık 20 milyon öğrencinin karnelerini alacağı 26 Haziran 2026 Cuma günü için öğrencilerine yazacakları görüşlerle hem başarılı hem de daha az başarılı öğrencileri motive etmeyi amaçlıyor. Takdir, teşekkür ve onur belgesi alacak öğrenciler için tebrik mesajları hazırlanırken, başarısı düşük öğrenciler için de motive edici sözler karnelerde yer alacak.