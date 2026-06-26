Yusuf Aydemir’e Ağırlaştırılmış Müebbet

Manşet
Küçük bir kız çocuğu, arka planda kurtarma çalışmaları var
Leyla Aydemir'in kaybolmasıyla ilgili davada amca Yusuf Aydemir, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Ağrı’da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin yeniden yargılamada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yusuf Aydemir’i “kasten öldürmek” suçundan cezalandırdı. Ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan 6 yıl hapis verildi.

AMCA YUSUF AYDEMİR’E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir ise SEGBİS ile bağlandı. Cumhuriyet savcısı, geçen celsedeki mütalaasını yenileyerek mahkumiyet talep etti. Yusuf Aydemir savunmasında suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

KÜÇÜK LEYLA’NIN KAYBOLUŞ SÜRECİ

Olay, 15 Haziran 2018’de Ramazan Bayramı’nda yaşandı. Leyla Aydemir, ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kayboldu. Çocuğun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Ceset, yerleşime 2 kilometre uzaklıktaki akarsu kenarında bulundu. Olayla ilgili 7 sanık hakkında dava açıldı. İlk kararda Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet almıştı.

BÖLGE ADLİYE YENİDEN YARGILAMA KARARI VERDİ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk kararı bozdu. Daire, delil yetersizliği ve usul eksikliklerini gerekçe gösterdi. Yusuf Aydemir tahliye edildi. Başsavcılığın itirazı reddedildi. Yeniden yargılamada tüm sanıklar beraat etti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu. Mahkeme yeniden yargılamada Yusuf Aydemir’e müebbet cezası verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Türk Gemileri Hürmüz’den Çıkış Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk sahipli gemilerin son durumunu açıkladı ve 26 Haziran itibarıyla bekleyen tüm gemilerin güvenli şekilde çıkış yaptığını bildirdi. Bakan, gelişmeleri anbean takip ettiklerini söyledi.
Manşet

Rüşvet Pazarlığında Sahte Yazı İşleri Müdürü Yakalandı

Ankara Adliyesi orta kafeteryada yaşanan olayda cezaevinden izinli çıkan N.K., infazının ertelenmesi için arkadaşı C.K.'den yardım istedi. C.K., eniştesi G.Ş.'nin adliyede kalem müdürü olduğunu söyledi.
Manşet

Ankara’da NATO Zirvesi: Yayalara Kısıtlama Yok

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde uygulanacak trafik düzenlemelerine ilişkin planlamaları ve tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Vatandaşların günlük yaşamı kesintiye uğramayacak.
Manşet

Okulun Tek Öğrencisi İlayda Karnesini Aldı

Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladı. Karnesini okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ'dan büyük sevinçle aldı.
Manşet

Trump Avrupa Ülkelerine Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdit Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine dijital hizmetler vergisi konusunda sert uyarılarda bulundu. Trump, bu vergiyi uygulayan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.