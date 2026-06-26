Yusuf Aydemir’e Ağırlaştırılmış Müebbet

Ağrı’da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin yeniden yargılamada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yusuf Aydemir’i “kasten öldürmek” suçundan cezalandırdı. Ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan 6 yıl hapis verildi.

AMCA YUSUF AYDEMİR’E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir ise SEGBİS ile bağlandı. Cumhuriyet savcısı, geçen celsedeki mütalaasını yenileyerek mahkumiyet talep etti. Yusuf Aydemir savunmasında suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

KÜÇÜK LEYLA’NIN KAYBOLUŞ SÜRECİ

Olay, 15 Haziran 2018’de Ramazan Bayramı’nda yaşandı. Leyla Aydemir, ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kayboldu. Çocuğun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Ceset, yerleşime 2 kilometre uzaklıktaki akarsu kenarında bulundu. Olayla ilgili 7 sanık hakkında dava açıldı. İlk kararda Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet almıştı.

BÖLGE ADLİYE YENİDEN YARGILAMA KARARI VERDİ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk kararı bozdu. Daire, delil yetersizliği ve usul eksikliklerini gerekçe gösterdi. Yusuf Aydemir tahliye edildi. Başsavcılığın itirazı reddedildi. Yeniden yargılamada tüm sanıklar beraat etti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu. Mahkeme yeniden yargılamada Yusuf Aydemir’e müebbet cezası verdi.