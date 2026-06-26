Kediye Sprey Sıkanlara 1500 TL Ceza

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Kediye Sprey Sıkanlara 1500 TL Ceza
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Karamürsel’in Kayacık Mahallesi’ndeki bir zincir markette çalışan A.I., sokak kedisini sevme bahanesiyle yanına çağırdıktan sonra yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. O anları market çalışanı Y.T. cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüler üzerine polis A.I.’yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.I. ve Y.T. hakkında hayvana şiddet ve eziyet suçlamasıyla dava açıldı.

SAVCI 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

Davanın ilk duruşması Karamürsel 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar A.I. ve Y.T.’nin avukatları ile Kocaeli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı suç unsurlarının oluştuğunu belirterek sanıkların 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Mahkeme sanıklar hakkında hayvana şiddet ve eziyet suçunun unsurlarının oluşmadığına hükmederek beraat kararı verdi. Ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında her birine bin 500 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Para cezalarının bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesine hükmetti. Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına karar verildi.

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