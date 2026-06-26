Mansur Yavaş’tan AK Parti’ye Geçen Başkanlara Tepki

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Mansur Yavaş, bir etkinlikte konuşma yaparken görüntüleniyor
Mamak Metrosu'ndaki programda Mansur Yavaş, belediye başkanlarının parti değişikliklerine dair görüşlerini paylaştı.
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Mamak Metrosu şantiyesinde düzenlenen programda Mansur Yavaş’a, AK Parti’ye geçen belediye başkanları soruldu. Yavaş bu soruya sert bir tepki gösterdi. “Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi” dedi. Belediye başkanlarının AK Parti’ye katılmasını kendi tercihleri olarak değerlendiren Yavaş, “Bizim bir kaybımız yok” ifadesini kullandı.

AK PARTİ'YE KATILANLAR BELLİ OLDU

Perşembe günü İYİ Parti’den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti’ye katıldı. CHP’den şubat ayında istifası tartışma yaratan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da aynı adımı attı. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da partisinden ayrılarak AK Parti’ye geçti.

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