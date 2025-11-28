2026 Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Beklentiler Düşük

2026 ASGARİ ÜCRET PAZARLIKLARI BAŞLIYOR

2026 yılı için asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ele alınacak zam oranını merakla bekliyor. Çalışanlar, refah paylarını artıracak bir artış umuduyla süreç için umutlu olsa da, uzmanların tahminleri bu beklentileri karşılamıyor. Altın piyasa analisti İslam Memiş, yeni yılda yapılacak zamla ilgili hayal kırıklığı yaratan bir oran açıkladı. İşte Memiş’in “bundan fazlası olmaz” dediği oran ile birlikte olası 3 zam senaryosu…

ASGARİ ÜCRET SÜRECİ BAŞLIYOR

Asgari ücret belirleme süreci gelecek hafta başlayacak. İlk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında işçileri Türk-İş, işverenleri ise TİSK temsil edecek. Bakanlıkta gerçekleştirilecek ilk toplantıda, sürecin işleyişi için bir takvim belirlenecek. Komisyonun nihai kararı almadan önce toplamda 4 toplantı yapması planlanıyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuna dayanarak verecek ve belirlenen yeni ücret, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İSLAM MEMİŞ’İN ZAM ORANİ

Çalışanlar gözlerini komisyona çevirirken, İslam Memiş’in asgari ücret zam oranı tahmini pek iç açıcı değil. Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Memiş, “Bundan fazlası olmaz” diyerek 2026 asgari ücret zam oranını paylaştı. Memiş, 2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 20 ile 22 arasında olacağını öngörüyor. Bu orandan daha fazla bir düzeltme beklemediğini belirtiyor. Eğer Memiş’in yüzde 22’lik tahmini gerçekleşirse, net asgari ücret en fazla 26 bin 966 lira seviyesine yükselebilecek. Ancak, çalışanlar için daha yüksek zam senaryoları da söz konusu.

EN İYİ ZAM ORANI İHTİMALLERİ

2026 yılı için en çok konuşulan “iyimser” zam oranı tahminleri arasında 3 farklı seçenek bulunuyor. İşte tahminler:

– Yüzde 30 zam olursa, 2026 asgari ücreti net 28 bin 735 TL olacak.

– Yüzde 25 zam gelirse, 2026 asgari ücreti net 27 bin 630 TL olacak.

– Yüzde 20 oranında zam yapılırsa, yeni asgari ücret net 26 bin 525 TL seviyesine yükselecek.