2026’dan İtibaren Tuşlar Yeniden Gelecek

YENİ DÜZENLEMELER 2026’DAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Euro NCAP, araç güvenlik standartlarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Sürücülerin dikkatini dağıtan dokunmatik ekranların aşırı kullanımıyla ilgili olarak harekete geçen kurum, 2026’dan itibaren temel sürüş fonksiyonlarını yalnızca ekran üzerinden yöneten araçlara 5 yıldız vermeyeceğini açıkladı. Yeni düzenlemelere göre, 2026’da sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler sadece dokunmatik ekrandan kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik derecesini alamayacak.

KURALLAR 2029’DA DAHA SIKIHA GİDİYOR

2029’dan sonra ise güvenlik kriterleri daha da sıkılaşacak. Klima kontrolleri ve ses seviyesi ayarları gibi günlük kullanımda sık başvurulan fonksiyonların yalnızca ekrandan yönetilmesi durumunda puan kırılması planlanıyor. Bu, üreticilerin dikkatini çekecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ARAŞTIRMALAR DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇLAR SUNUYOR

Euro NCAP’in kararının arkasında yatan bir diğer faktör ise yapılan araştırmalardır. Her 4 kazadan 1’inin araç içinde dikkat dağılması nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor. Yapılan testler, Apple CarPlay menüsünün kullanımının, hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıttığını gösteriyor. Dokunmatik ekran kullanımının, cep telefonunda mesaj atmaktan bile daha tehlikeli bulunduğu ifade ediliyor.

OTOMOTİV DÜNYASINDA BİR DÖNÜM NOKTASI

Bu karar, bir regülasyon olmasa da, araç üreticilerinin Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı önemsediği için fiziksel tuşlara dönüş hızlanabilir. Mercedes gibi bazı markaların, yapay zekâ destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu tür sistemlerin kullanımı, menü karmaşasını azaltmayı ve sürücünün dikkatinin dağılmasını hedefliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ VE ABD FARKLILIĞI

Konu Avrupa Birliği Parlamentosu’na taşınsa da, henüz yasal bir zorunluluk getirilmiş değil. ABD’deki US NCAP kriterlerinin Euro NCAP ile uyumlu olması gerektiği ifade edilse de, özellikle Tesla gibi markaların etkisi nedeniyle ABD’nin daha esnek bir yaklaşım sergileyebileceği düşünülüyor.