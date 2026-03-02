2026 FIFA Dünya Kupası Güvenlik Endişeleriyle Karşı Karşıya

Kardeşlik temasıyla başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası, önemli bir krizin içine girmiş durumda. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak düzenleyeceği bu büyük etkinlik, savaşın etkileriyle tehdit altında. Ortadoğu’daki artan askeri gerginlikler ve Meksika’daki iç karışıklıklar, FIFA’yı turnuvayı erteleme aşamasına getiriyor.

SAVAŞIN ETKİLERİ: ABD’DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTILIYOR

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri harekât, turnuvanın en büyük ev sahibi olan ABD’nin güvenlik durumunu “yüksek riskli bölge” sınıfına soktu. Maçların oynanacağı şehirlerde güvenlik önlemleri ‘savaş dönemindeymiş’ gibi artırılırken, taraftarlar bilet iadeleri için uzun kuyruklar oluşturdu. Terör tehdidinin artması, turnuvadaki güvenlik konusunu sorgulatıyor.

MEKSİKA’DA ŞİDDET ARTIYOR

Meksika’da ise turnuvanın ikinci ayağı açısından durum daha da ciddileşiyor. Ülkenin iç bölgelerinde yaşanan kartel çatışmaları sonucunda bazı şehirlerde asayişin tamamen kaybolduğu belirtiliyor. FIFA yetkilileri, Meksika’daki maçların güvenliği konusunda ciddi endişeler taşıdığı ve rotada değişiklik yapma ihtimalini göz önünde bulundurdukları iddiaları sızdırıldı.

İRAN’IN DURUMU BELİRSİZLİK İÇİNDE

Fikstüre göre ABD’de sahaya çıkması planlanan İran Milli Takımı için turnuva, diplomatik bir karmaşaya dönüşmüş durumda. Can güvenliği nedeniyle turnuvadan çekilmesi mümkün olan İran’ın yerine, Asya elemelerinden en yüksek puanı elde eden Birleşik Arap Emirlikleri veya Irak’ın davet edilmesi gündeme geliyor.

Haziran ayına kadar gerilim düşmezse, FIFA tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası’nın bir yıl ertelenmesi söz konusu olabiliyor. Futbol dünyasında en çok konuşulan senaryo, turnuvanın 2027 yazına alınması. Milyarlarca dolarlık yayın hakları ve sponsorluk anlaşmalarının etkisiyle FIFA’nın alacağı karar büyük bir merakla bekleniyor.