Fenerbahçe: Hakem Hatalarına Derhal Çözüm Talep Ediyoruz

Fenerbahçe’den HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’deki son dönemlerdeki hakem yönetimi hakkında bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’ndan taleplerde bulunuldu.

HUKUKSUZLUĞA GERİ DURUŞ

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde ifade edildi: “Sezon başından bu yana tüm tartışmaların dışında kalmayı, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettik. Provokasyonlara kapılmadan, polemik üretmeden, futbolun konuşulmasını istedik. Bu duruşumuz; yalnızca kulübümüz adına değil, Türk futbolunu düşünerek, Türk futbolunun geleceği için daha adil, daha temiz ve daha saygın bir iklim oluşturma sorumluluğunun gereğiydi.” Kulüp, sürecin bugüne kadar Federasyon ile sürekli iletişim halinde, gerekli adımları atarak ve yapıcı bir diyalog içinde sürdüğünü belirtti.

HATASIZ BİR DÜZEN BEKLENDİĞİ VURGUSU

Açıklamada, “Ancak bu sağduyulu ve sahada kalma irademiz, hakkımızın gasp edilmesine rıza göstereceğimiz anlamına gelmez. Son haftalarda yaşanan ve artık istisna olmaktan çıkan hakem hataları, futbolun adalet duygusuna açıkça zarar vermektedir. Sahada emeğin karşılığının verilmediği her karar, yalnızca bir maçın değil, bir camianın hakkına dokunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

ÇÖZÜM VE TALEPLER

Fenerbahçe, art arda yapılan hatalı hakem kararlarının kendilerinin emeğini gölgelemek için yapıldığını vurgulayarak, “ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız.” şeklinde açıklama yaptı. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK’dan sürecin en adil ve şeffaf şekilde ele alınacağı açık ve somut adımların derhal atılmasını beklediklerini ifade etti.