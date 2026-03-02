Fenerbahçe Nelson Semedo’nun Sakatlığını Duyurdu

fenerbahce-nelson-semedo-nun-sakatligini-duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Nelson Semedo’nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık meydana geldiğini açıkladı. Yapılan resmi duyuruda, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” şeklinde bilgi verildi.

SEMEDO’NUN SAHA DÖNÜŞ SÜRESİ

Semedo’nun yaklaşık bir ay boyunca sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Portekizli oyuncunun tedavi süreci, Fenerbahçe’nin önümüzdeki dönemdeki maçları açısından etkili olurken, onun yokluğunda ekibin hangi maçları kaçıracağı da merakla bekleniyor.

KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

Semedo’nun, Gaziantep FK (Türkiye Kupası), Samsunspor, Karagümrük, Gaziantep FK ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Bu eksiklik, takımın performansını direkt şekilde etkileyebilecek bir durum olarak öne çıkıyor.

