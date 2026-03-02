Hava Seferleri İptalleri 6 Mart’a Kadar Uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu hava sahalarındaki güncel durumun sürekli olarak izlenmekte olduğunu ifade etti. Uraloğlu, “İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi” şeklinde konuştu. Uraloğlu, İran’a 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen saldırıların ardından bölgedeki hava sahaları ve Türk taşıyıcılarına yönelik mevcut durumu değerlendirdiklerini belirtti. Süreci sürekli takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, gereken tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

HAVA SAHALARINDA DEVAM EDEN KAPALILIK

Bakan Uraloğlu, “İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye’nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM’ları devam ediyor. Umman, Suudi Arabistan’ın belirli bölgeleri ve Lübnan’da ise sivil uçuşlar kesintisiz devam ediyor” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde acil durum önlemleri çerçevesinde trafik yönlendirmesinin yapıldığını ve bugün itibarıyla Emirates ve Etihad Airways seferlerinin yeniden başlayacağını ifade etti.

TAHRAN’DA BEKLEYEN UÇAKLAR

Türk taşıyıcılarının mevcut durumuyla ilgili bilgi veren Uraloğlu, Türk Hava Yolları’na ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklediğini ve bu durumdan etkilenen tek THY uçağının bu olduğunu söyledi. Ayrıca, Pegasus Hava Yolları’na ait bir uçağın aynı havalimanında bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, AJet’in İran, Suriye, Irak ve diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen herhangi bir uçağının olmadığını belirtti. Uraloğlu, Tailwind Havayolları’nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı uçağın da Irak’ta bulunduğunu ifade etti.

UÇUŞ EKİPLERİ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Uraloğlu, Tahran’da bulunan THY ve Pegasus ekipleri ile temsilcilerinin Tahran Büyükelçiliği’nin tahliye planı kapsamında Türkiye’ye ulaştırıldığını belirtti. Tailwind’in Irak’taki kiralık uçağının ekipleri için Bağdat Büyükelçiliği ile bağlantı kurulduğunu ve ekiplerin Bağdat’ta beklediğini aktaran Uraloğlu, THY başta olmak üzere Türk taşıyıcılarının Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da ekipleri bulunduğunu ancak bu bölgelerde ciddi bir risk bulunmadığını belirtti.

SEFERLERİN İPTALİ 6 MART’A KADAR UZATILDI

Bakan Uraloğlu, taşıyıcıların kısıtlı hava sahalarından geçecek uçakların rotalarını alternatif planlayacağını ifade etti. Uraloğlu açıklamalarında, “Bölgede devam eden riskler sebebiyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine dek iptal edildi. Bunun yanında Pegasus Hava Yolları, 12 Mart’a kadar İran’a uçuş yapmayacaktır. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edilmiştir” dedi. Günlük değerlendirilmeler neticesinde kararların alındığını aktaran Uraloğlu, mevcut koşullarda iyileşme sağlanmaması durumunda iptallerin günlük olarak devam edebileceğini vurguladı. Uraloğlu, “Bugün Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerine ve Umman’a seferler yapılabilecektir” şeklinde konuştu.