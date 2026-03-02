Osimhen Ve Ndidi İran’a Hazırlanıyor

osimhen-ve-ndidi-iran-a-hazirlaniyor

Galatasaray’ın forvet oyuncusu Victor Osimhen ve Beşiktaş’ın orta saha futbolcusu Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı’nın çağrıldığı aday kadroda yer aldı.

AY SONUNDA GİDECEKLER

Süper Lig’deki dikkat çekici oyunlarıyla milli takıma seçilen bu iki futbolcunun, ay sonunda gerçekleştirilecek hazırlık maçı için İran’a gitmesi bekleniyor.

SAVAŞIN ORTASINDA MAÇ

Nijerya Milli Takımı, Avrupa’nın takımlarından oluşan geniş bir kadro ile İran’a çıkmaya hazırlanıyor. Ancak, ABD destekli İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, maçın İran topraklarında yapılacak olması nedeniyle endişeleri artırıyor.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERİYOR

Bu belirsiz koşullara rağmen Nijerya Futbol Federasyonu, şimdilik programda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Bununla birlikte, taraftarlar sosyal medya üzerinden bu duruma tepkilerini dile getiriyor.

