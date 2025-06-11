2026 FIFA Dünya Kupası’na Katılacaklar

BREZİLYA, PARAGUAY’I YENEREK FİNALE HAK KAZANDI

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nin 16. hafta karşılaşmasında Paraguay’ı konuk etti. Müsabakada, Vinicius Junior’un 44. dakikada attığı gol sayesinde Sambacılar 1-0 galip geldi. Bu sonuç, Brezilya’nın puanını 25’e yükseltirken, takımı 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki final turnuvasına katılma hakkı kazandırdı.

CARLO ANCELOTTİ’NİN YENİ GÖREVİ

2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından Real Madrid’den ayrılan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Brezilya’nın başında çıktığı 2 maçta 4 puan topladı. Ancelotti, bu dönemde takımın performansını yükseltmeye çalışıyor.

BREZİLYA TARİHİ REKORLARLA DOLU

Brezilya, 1930 yılından itibaren toplamda 22 Dünya Kupası’na katılarak finallerde en çok mücadele eden ülke konumunda bulunuyor. 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde ise Sambacılar, 16 maçta elde ettikleri 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Bu grupta son şampiyon Arjantin, 35 puanla lider durumda.

BEŞ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

Sambacılar, tarihlerinde 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanarak toplamda 5 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Bu başarılar, Brezilya futbolunun dünya genelindeki en önde gelen temellerinden biri olarak öne çıkıyor.