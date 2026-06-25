2026 Karneler Ne Zaman ve Saat Kaçta Verilecek? Sabahçı-Öğlenci İçin Karne Teslim Saati

Bir okul zili ve üzerinde kitaplar yer alıyor
2025-2026 eğitim-öğretim yılı sona ererken, karne dağıtım süreci ve e-Okul sistemi hakkında bilgiler paylaşılıyor.
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2025-2026 eğitim-öğretim yılının son gününde milyonlarca öğrenci ve veli, karnelerin ne zaman ve saat kaçta dağıtılacağını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda ikinci dönemin son ders zili çalıyor. 26 Haziran öncesinde karne dağıtım saatine ilişkin sorular gündeme gelirken e-Okul dijital karne ekranı ve okul idarelerinin programı da merak ediliyor. Sabahçı ve öğlencilere karnelerin saat kaçta verileceği ise en çok araştırılan konular arasında.

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