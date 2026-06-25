2026 MEB Takdir Teşekkür Hesaplama: İlkokul, Ortaokul, Lise Takdir Teşekkür Belgesi Kaç Puanla Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama, not ortalamasının 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor. MEB bilgilerine göre belge almada takdir ve teşekkür belgesi not ortalaması önem arz ediyor.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ İÇİN NOT ORTALAMASI HESAPLAMASI

Öğrencilerin karnelerini almadan önce takdir teşekkür puan ortalaması gündeme gelirken, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için bu hesaplama merak konusu oldu. Not ortalaması, yazılı puanlarının toplanması ve toplam yazılı sayısına bölünmesiyle belirleniyor.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI

Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır sorusu, öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. MEB’in belirlediği şartlara göre belge alabilmek için not ortalamasının belirli seviyelerde olması gerekiyor.