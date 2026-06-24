Muharrem ayı, Müslümanlar için manevi önemi yüksek bir dönem olarak öne çıkarken bu ayda oruç tutmayı planlayanlar niyetin nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinmek istiyor. Hz. Peygamber tarafından Allah’ın ayı olarak nitelendirilen Muharrem ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin dini kaynaklarda belirtilen şekilde niyet etmesi gerekiyor.

MUHARREM ORUCUNA NİYET EDİLMESİ GEREKİYOR

Muharrem ayında oruç tutmak isteyenler için niyet etmek temel bir adım olarak kabul ediliyor. Kişi, kalben niyet ederek oruca başlayabileceği gibi dil ile de niyetini ifade edebilir.

AŞURA GÜNÜ ORUCU SÜNNET OLARAK BİLİNİYOR

Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşura Günü’nde oruç tutmak bazı âlimler tarafından sünnet olarak değerlendiriliyor. Dini kaynaklarda Hz. Peygamber’in, isteyenlerin bu orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirttiği ifade ediliyor.